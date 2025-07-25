City Motors: Da sogno familiare a colosso Toyota

Quella di City Motors è una storia intrisa di passione automobilistica, amicizie solide e un inconfondibile spirito imprenditoriale lombardo. Nata da un'intuizione di Massimo Mancini, fin da giovane innamorato delle auto, e dal supporto del padre Dario, l'azienda ha saputo trasformare un incrocio di "casualità" e "amore materno" in un percorso di crescita straordinario. Come Roland Barthes ricordava, le automobili sono davvero "oggetti magici", e la traiettoria di City Motors ne è una chiara dimostrazione. Fondata nel 1999 come rivenditore Daewoo, la società ha segnato un punto di svolta nel 2005 con l'acquisizione del marchio Chevrolet. L'uscita di Chevrolet dal mercato europeo nel 2015 ha rappresentato una nuova sfida, prontamente accolta con una decisione strategica: dal 2014, City Motors è diventata concessionario ufficiale Toyota, un brand che incarna l'innovazione e la qualità nel panorama automotive. Oggi, City Motors si propone come interlocutore unico e di riferimento per il mondo automotive a Monza e Brianza. Offrendo servizi che vanno dalla vendita all'assistenza, la concessionaria si avvale di un personale esperto e altamente qualificato, capace di operare con rapidità e garantire la massima efficienza. La promessa è chiara: essere sempre a disposizione del cliente. Il successo di City Motors è testimoniato da numeri impressionanti. In un solo decennio, l'azienda ha visto il suo fatturato balzare da 5 a ben 65 milioni di euro. Un traguardo attribuito al suo "team", la cui soddisfazione si riflette in un rapporto empatico e vincente con la clientela, come confermato dalle numerose recensioni positive online. La strategia di espansione e visione futura del Gruppo City Motors è evidente nelle recenti iniziative. L'azienda ha consolidato la sua presenza con l'apertura di un centro vendita e assistenza a Verano Brianza, strategicamente posizionato per servire efficacemente l'intera area di Monza e della Brianza. Fiore all'occhiello dell'offerta è l'Hybrid Village, un innovativo centro di 10.000 mq dedicato esclusivamente all'usato ibrido, che si distingue come il più grande della Lombardia, proponendo modelli Toyota e di altre rinomate case automobilistiche. Con 26 anni di attività alle spalle, City Motors non solo celebra un passato di successi e trasformazioni, ma si proietta con determinazione verso un futuro sempre più orientato all'innovazione e alla sostenibilità nel mondo della mobilità.