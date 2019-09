Sesto San Giovanni (Milano), 22 settembre 2019 - Con una festa la comunità di Cascina Gatti ha salutato don Tarcisio Ferri, che dopo 13 anni lascia la parrocchia di Santa Maria Nascente e Beato Mazzucconi per andare a Treviglio. Tanti i “grazie” ricevuti, che sono stati rilegati in un libricino donato al sacerdote: la segreteria parrocchiale, il coro, il gruppo del bar, il consiglio pastorale, Casa Sunem, la polisportiva, l’amatissima scuola materna in cui don Tarcisio ha messo l’anima, e tutti i fedeli della comunità di via Marx.

Questa mattina, domenica 22 settembre, la messa è stata celebrata da don Tarcisio insieme a don Luigi Didoni, anche lui in uscita da Sesto. “Tredici anni hanno fatto nascere e crescere tante relazioni. Ho incontrato 560 famiglie che hanno chiesto il battesimo per i loro piccoli, ho donato l’eucaristia per la prima comunione a 678 bambini, assistito alla cresima 551 ragazzi, sono stato testimone del matrimonio di 252 giovani coppie, ho celebrato il funerale di oltre mille parrocchiani”. Tra gli obiettivi raggiunti, il restauro del quadro della Madonna del Bosco, la trasformazione dell’ex casa delle suore del Cottolengo in “Casa Gioia” per l’accoglienza, il dialogo con altre comunità, come gli avventisti brasiliani o gli ortodossi romeni. La comunità di Cascina Gatti ha salutato anche, dopo due anni, don Luigi Didoni. Il nuovo parroco è Gianmario Poretti, don Gimmy come lo chiamavano i fedeli della parrocchia di San Giuliano, che ha lasciato all’inizio del mese per il nuovo incarico a Sesto.