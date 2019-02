Sesto San Giovanni (Milano), 10 febbraio 2019 - Aumento dei parcheggi per i residenti, nuovi posti a pagamento e regolamentazione oraria della sosta libera in alcuni punti, ad esempio vicino al commissariato di polizia e all’Asl di via Oslavia. Sono solo alcuni obiettivi del Piano della sosta residenziale a Marelli nella zona di particolare rilevanza urbanistica (Zpru) che è stata istituita e che martedì alle 18,30 in Sala giunta sarà illustrata attraverso la seduta della commissione consiliare aperta a tutta la città. La delibera dello scorso luglio ne aveva istituite ben 5 di Zpru. A seguire ci saranno quelle della zona vicina alla stazione di piazza Primo Maggio e poi del Rondò. Infine, seguiranno quelle di Bignami e del Restellone.

I sestesi ormai da tempo invocano a gran voce l’aumento delle strisce gialle per i residenti e un nuovo piano della sosta. «Entro l’estate penso di proporre la regolazione degli spazi a Sesto Fs – annuncia l’assessore alla Mobilità e all’Urbanistica Antonio Lamiranda – Entro la fine dell’anno, invece, ipotizziamo di procedere con la zona del Rondò, che è molto complessa e va realizzata ex novo. Quest’area, infatti, presenta molte criticità: bisogna intervenire sul giusto bilanciamento tra residente e posteggio a rotazione per non penalizzare il commercio di vicinato».

A Cologno Monzese finalmente i tempi sono pronti per la creazione delle opere di viabilità con parcheggi pubblici e privati a uso dell’edificio commerciale realizzato in via Pasubio e Treviso. Si tratta di opere in attuazione della convenzione urbanistica stipulata nel lontano 2007. Il 21 gennaio la società Imi srl ha inoltrato la richiesta di approvazione per una nuova variante tecnica. L’elenco delle opere da realizzare prevede la sistemazione delle aree a verde circostanti, oltre alla sistemazione e alla posa di verde decorativo e ornamentale delle tre rotatorie realizzate lungo la via Pasubio. Ci saranno poi elementi di mitigazione e di compensazione, dopo rilevazioni e sopralluoghi che hanno reso necessario schermare il rumore del traffico automobilistico della zona. Infatti il piano vedrà la messa a dimora di 13 alberi ad alto fusto che formeranno un filare alberato di tigli lungo il lato Nord di via Pasubio, al fine di mitigare alla vista la barriera acustica dagli edifici residenziali prospicenti. Non solo una quinta verde, è stata decisa anche la realizzazione di una barriera acustica in fregio alla via Pasubio in corrispondenza dell’uscita della tangenziale Est.