Cusano Milanino (Milano), 10 giugno 2020 – Una carambola mostruosa, una decina di auto coinvolte e danneggiate. Per fortuna nessun ferito grave. È andato in scena pochi minuti dopo le 19 di oggi l'ennesimo incidente lungo la via Sormani, a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri di Cusano Milanino. Un'auto, che viaggiava verso Paderno Dugnano probabilmente a forte velocità, ha sbandato sul rettilineo e ha colpito prima alcune auto in sosta, poi si è schiantata contro una VW “Touran” sulla quale viaggiavano tre persone, due minori e un uomo. I tre hanno riportato contusioni e vissuto momenti di grande paura. Tuttavia, per nessuno di loro ci sarebbero gravi conseguenze.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine di Cusano, sono stati avvertiti i vigili del fuoco e i lettighieri del 118 che hanno prestato soccorso a tutte le persone coinvolte nello scontro. Numerose le auto in sosta che hanno subito ingenti danni. Una Fiat “Panda” è stata ribaltata e spinta in un fossato a bordo strada. Il guidatore della grossa auto familiare è sceso praticamente incolume. Tuttavia il test alcolemico fatto da carabinieri e polizia locale avrebbe rilevato la presenza di alcol nel suo sangue.