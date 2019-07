Cologno Monzese (Cologno), 2 giugno 2019 – Inizieranno in questi giorni i lavori su viale Lombardia, mentre sono già in corso quelli della pista ciclo-pedonale che collegherà la zona con le collinette di San Maurizio al Lambro. "Abbiamo scelto di effettuare in questi mesi il cantiere per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale e ai commercianti – spiega l'assessore Giuseppe Di Bari -. Approfittiamo di luglio, agosto e settembre per le scuole chiuse e il traffico meno intenso". Gli alberi verranno invece ripiantumati in autunno, perché "è la stagione ideale e verranno anche rimossi quelli rinsecchiti e ormai morti, con un saldo ambientale assolutamente positivo".

