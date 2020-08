Cinisello Balsamo (Milano), 8 agosto 2020 - L’ultima riunione di giunta cinisellese prima della pausa estiva porta in dote la passerella dei sospiri del quartiere Crocetta.

Dopo due anni di silenzi che avevano alimentato nuove incertezze sul progetto, l’amministrazione comunale ha approvato gli atti di indirizzo, dando avvio alle fasi di appalto e realizzazione dell’opera a scavalco del viale Fulvio Testi, attesa da più di 20 anni. Un progetto già finanziato tre anni fa nell’ambito del Piano Periferie dell’allora governo Renzi, ma che era rimasto arenato tra le trafile della burocrazia.

L’intervento prevede la costruzione di un ponte dedicato all’uso esclusivo di pedoni e ciclisti per collegare viale Romagna all’imbocco del sestese viale Casiraghi (all’altezza del Decathlon). Il ponte lungo poco meno di 50 metri, sarà servito da due scivoli di forma elicoidale che consentiranno una migliore fruizione della struttura anche da parte di ciclisti. Due ascensori permetteranno alle persone anziane, o con difficoltà motorie, di utilizzare il passaggio che sostituirà il tunnel sotterraneo, obsoleto e poco sicuro. Per il quartiere Crocetta si tratta di una conquista attesa da molti anni. Infatti, la politica locale aveva promesso di sostituire il tunnel, teatro di aggressioni, e degrado, con strutture più moderne. Ogni progetto si è sempre arenato nel momento in cui si cominciava a parlare di costi.

Questa volta, il problema sembra definitivamente superato. Il costo di tutte le opere è pari a quasi 2 milioni di euro ed è cofinanziato da Città Metropolitana per un importo di 1,75 milioni di euro (Bando Periferie) e dal Comune di Cinisello Balsamo per la restante quota. L’infrastruttura sarà accompagnata da opere di sostegno alla cosiddetta “mobilità dolce”: verranno realizzate tre nuovissime piste ciclabili: una attraverserà via Friuli e parte di viale Romagna, fino al ponte; la seconda partirà da via Galilei con intersezione in via Biagi, la terza è prevista in via Valtellina. Si tratta di itinerari molto periferici, ma utili per migliorare la ciclabilità intercomunale per favorire gli spostamenti da e verso Sesto San Giovanni. Queste ciclabili risulteranno utili anche per servire il capolinea della linea rossa della metropolitana che aprirà entro il 2023 nelll’area di Cinisello Bettola.

"Finalmente si realizza il desiderio di tanti cittadini che per 20 anni hanno atteso in vano le promesse dei politici del passato – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi – Per la Crocetta si tratta di servizi importanti che si uniscono alle opere in fase di completamento lungo l’autostrada A4. La galleria fonica proteggerà le case da rumori e inquinamento".