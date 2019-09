Cinisello Balsamo (Milano), 23 settembre 2019 - Aveva provocato un incidente andando a sbattere in curva contro un'auto in sosta. Ora potrebbe essere accusato di essere in possesso di una patente falsa. Un cittadino di origini egiziane di 50 anni è stato denunciato dagli agenti della polizia locale di Cinisello per il possesso di un documento non conforme. Sabato pomeriggio aveva speronato un'auto in sosta lungo la curva tra viale Friuli e viale Romagna, nel quartiere Crocetta di Cinisello. I vigili hanno eseguito i rilievi per la verifica dei danni e hanno scoperto che la patente mostrata dall'automobilista mostrava alcune difformità. Una verifica con la Motorizzazione ha poi mostrato che il documento non risulta ufficialmente registrato, dunque l'uomo circolerebbe con una patente falsa. In attesa di ulteriori verifiche, il documento gli è stato ritirato ed è stato denunciato a piede libero.

