Cinisello Balsamo (Milano), 21 luglio 2020 – E' deciso, il mercato torna in piazza Gramsci da ottobre. E si ripeterà ogni giovedì. Ieri l’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la concessione di 49 stalli per il mercato sperimentale. Diciannove sono riservati al settore alimentare, di cui uno a un produttore agricolo, e 30 a quello non alimentare, di cui uno riservato alla figura del “battitore”, ossia un operatore che potrà usare il microfono per promuovere i suoi prodotti.

Si tratta di una sperimentazione che avrà la durata di un anno e che intende creare un punto di attrazione nel centro della città con l’obiettivo di attrarre più persone per gli acquisti, anche nei negozi di vicinato.



“Una risposta tempestiva risposta - spiega il vicesindaco con delega al Commercio e attività produttive Giuseppe Berlino - immediatamente dopo l’emergenza Covid, con l'obiettivo prioritario di valorizzare il quartiere e offrire nuovi servizi. Il nuovo progetto si integra con l'intenzione, più volte manifestata, di riqualificare la Città e rivitalizzare il Centro cittadino, innescando effetti positivi anche sotto i profili commerciali e culturali. Viene, poi, offerta un’ulteriore opportunità a quanti lavorano nell’ambito del settore dei mercati”.



Le domande degli ambulanti dovranno essere presentate in Comune entro il 9 settembre, esclusivamente con modalità telematica alla mail: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

La scelta di avviare questa sperimentazione per la durata di un anno presuppone che in questo spazio temporale non saranno avviati i lavori di riqualificazione della piazza che sono molto attesi sia dai commercianti che dai cittadini. Un punto sul quale non esiste ancora chiarezza né sui tempi, né sulle scelte urbanistiche.

