Bresso (Milano), 20 gennaio 2020 - Momenti di paura questo pomeriggio a Bresso, nel Milanese. Un bambino di cinque anni è stato morso da un cane. L'episodio è avvenuto intorno alle 18 di oggi, lunedì 20 gennaio, in via Vittorio Veneto. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia il piccolo ha riportato ferite alla testa e al braccio. Il bimbo è stato portato in ospedale in codice giallo.

© Riproduzione riservata