Pero (Milano), 13 giugno 2019 - Tre donne e due uomini. Un solo veterano e quattro new entry. È la giunta comunale nominata nelle scorse ore dal riconfermato sindaco di Pero, Maria Rosa Belotti. Il primo cittadino, rappresentante della lista di centro-sinistra “Insieme in Comune”, nella scelta degli assessori che la affiancheranno per i prossimi cinque anni alla guida di Pero, ha voluto sicuramente premiare Laura Maiocchi, assegnandole la poltrona di vicesindaco e quella di assessore con deleghe alla Programmazione, Finanze e Partecipazione. Insegnante di scuola primaria, 54 anni, la Maiocchi è stata dal 2014 al 2019 consigliere comunale di opposizione per la lista civica “La Gente in Comune”, ma nei mesi scorsi ha scelto di appoggiare la coalizione del sindaco uscente. Il suo sostegno è stato fondamentale per il mandato-bis della Belotti che ha vinto con il 30.79% dei voti dopo un testa a testa con il suo avversario di centrodestra, Riccardo Ursini, che invece ha conquistato il 28,36% dei consensi.

Gli altri assessori sono Vanni Mirandola con delega alle politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità, 64 anni, architetto, al suo terzo mandato amministrativo. I volti nuovi sono quelli di Stefania Marano, 50 anni, assessore alle Politiche sociali, scolastiche e culturali; Giuseppe Barletta, 37 anni, assessore Qualità urbana, servizi a rete e sport; Giuseppina Severgnini, 64 anni, assessore alle politiche del lavoro, legalità e beni comuni. Il sindaco si occuperà di Mind, Città Metropolitana, sicurezza e personale. Oggi pomeriggio si terrà la prima riunione di giunta, in serata alle 20.45 il primo consiglio comunale con la presentazione dell’esecutivo e la proclamazione degli eletti.

"Gli assessori sono stati scelti in modo da garantire continuità con il primo mandato e in base alle competenze professionali - dichiara il sindaco Belotti - si tratta di persone che condividono i valori della nostra coalizione, quindi legalità, trasparenza, solidarietà e che condividendo idee e progetti si impegneranno per la comunità di Pero nei prossimi cinque anni". Tra le prime questioni che la nuova amministrazione comunale dovrà affrontare ci sono l’ex scuola primaria Marconi, chiusa da anni, in stato di degrado, da riqualificare e destinare ad altre funzioni con il contributo di privati e il centro sportivo comunale Gianni Brera. Prima della scadenza del mandato è stato assegnato a Sportland la gestione e il restyling.