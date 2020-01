Rho (Milano), 23 gennaio 2020 - "Oggi è tranquillo, doveva venire giovedì scorso, per il cambio medico avevo davanti 151 utenti. Ho preso il numero, sono andato a casa e tornato dopo due ore. Ne avevo davanti ancora 40. Era aperto un solo sportello, solo dopo che ci siamo lamentati ne hanno aperto un altro".

Disagi, code e tempi di attesa di ore al Centro Unico di Prenotazione di via Legnano a Rho. Succede ormai da giorni con proteste dei cittadini sui social e alla direzione generale dell’Asst Rhodense. Ieri mattina ci siamo messi in coda. Ecco come è andata: alle 8.50 su 7 sportelli per la prenotazione di visite ed esami erano aperti solo 3. La sala d’attesa era affollata con solo posti in piedi. Abbiamo preso il numero: utenti in coda davanti 31. Solo 20 (per modo di dire) gli utenti in coda per l’accettazione degli esami di laboratorio e prelievi. "Io sono di Vanzago, sono venuto qui a Rho perché a dicembre hanno chiuso il centro prelievi per fare dei lavori di manutenzione, speriamo che riapra come hanno promesso - spiega un utente - io devo fare l’esame del sangue, sono venuto lunedì mattina ma avevano chiuso l’accettazione perché era troppo tardi, oggi sono arrivato prestissimo almeno sono sicuro di farlo".

Sulle bacheche e sui muri ci sono moltissimi cartelli che ricordano agli utenti che le visite si possono prenotare online sul sito di Regione Lombardia, in farmacia o telefonando al numero unico (gratuito) 800.638.638 ma molti preferiscono lo sportello, soprattutto gli anziani e gli stranieri, "tanto poi dobbiamo fare la coda per pagare il ticket, quindi tanto vale prenotare e pagare subito - commenta un rhodense - e poi ci sono esami che in farmacia non ti fanno più prenotare". Attese ancora più lunghe per gli utenti in fila davanti agli sportelli per la scelta e revoca del medico di base, le esenzioni ticket e altre pratiche che richiedono più tempo: nel corridoio tanta la gente in piedi, prendiamo il numero 841, sul display è indicato il numero dell’utente allo sportello, è il 786. Ho davanti 55 persone.

Gli sportelli aperti sono due. Aspettiamo in piedi, orologio in mano proviamo a calcolare il tempo medio per ciascuno utente, almeno 5 minuti, significa almeno due ore di attesa. "Io sono di Lainate, il mio medico è andato in pensione e devo scegliere un nuovo medico non ho alternative, dovrò stare qui tutta mattina perché è una pratica che non si può fare online - spiega una signora - una volta c’erano anche sportelli nei distretti sociosanitari, ma poi hanno chiuso tutto". L’Asst spiega che "l’influenza di queste ultime settimane colpisce tutti, compresi gli operatori del front office del Centro Unico di Prenotazioni di via Legnano. Questo comporta una serie di difficoltà per malattia a cui l’Asst Rhodense sta cercando di far fronte. Alla cittadinanza si chiede comprensione invitando ad usare, chi è in grado di farlo, le prenotazioni online".