Rho (Milano), 7 giugno 2020 - È una storia a lieto fine quella che ha per protagonista la cucciola di 40 giorni lanciata, martedì 2 giugno, in un canale nella frazione di Passirana da un'auto in corsa. L'allarme era stato lanciato da un ragazzino che per salvarla si è anche buttato nel canale. Sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Rho che recuperata la cagnolina, hanno allertato il canile dove è stata portata, curata e controllata.

Dopo una notte al canile però i poliziotti sono andati a riprenderla e l'hanno adottata. "Abbiamo deciso di chiamarla Lexy, dalla parola Legge in latino. In poche ore ha fatto affezionare tutti - dicono dal Commissariato -. Uno dei nostri poliziotti che ha due figli l'ha adottata e quindi c'è anche il lieto fine: Lexy ha trovato casa e due bambini che sapranno coccolarla e farla stare bene".