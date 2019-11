Cesate (Milano), 14 novembre 2019 - Un giocatore dell' Under 19 dello Sporting Cesate è stato squalificato fino al 12 febbraio 2020 per aver rivolto un'offesa discriminatoria a un calciatore di colore del Bovisio Masciago, a sua volta squalificato per un mese perché, in reazione, ha strattonato e minacciato l'avversario, prima di spezzare con un calcio la bandierina del calcio d'angolo.

"Partita condizionata da eventi extracalcistici. Per questa volta, preferiamo non commentare", ha scritto su Facebook dopo la partita persa 2-0 il Bovisio Masciago, con l'hashtag NoToRacism.