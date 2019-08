Bollate Softball, 50esimo da Champions

Bollate (Milano), 19 agosto 2019 - Il grande giorno è arrivato. Parte oggi sui diamanti di via Novara la competizione europea della Coppa Campioni di softball. Attesi in città migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo. "Giocando in casa cercheremo di aggiudicarci una coppa di un valore sportivo immenso, soprattutto se si pensa che il 2019 segna i nostri 50 anni di vita" commentano dalla società Bollate Softball, nata nel 1969 grazie al lavoro della famiglia Soldi: i fratelli Tino, Chicco, Guido e Paolo erano già giocatori di baseball e trasmisero la passione alle sorelle Maddalena e Maria, che li convinsero a formare la prima squadra di softball.

La Womens's European Premiere Cup è l’unico titolo che manca nel palmares della Mfk: la formazione bollatese ha vinto il suo primo titolo europeo lo scorso anno con il trionfo nella Coppa delle Coppe di Rotterdam. La padrona di casa dovrà contendersi il prestigioso trofeo contro altre 9 società, tra le più importanti del panorama internazionale. Alle 15 le ragazze di Bollate iniziano il torneo contro le svizzere dei Barracudas e alle 21 contro la squadra Ceca Zraloci Ledenice, a seguire la cerimonia di apertura della manifestazione. Il team bollatese per l’occasione si è rinforzato con l’innesto di tre americane: Samantha Show, AJ Andrews e Jamee Juarez. Oltre a loro si sono aggiunte tre olandesi (Maxime Van Dalen, Laura Wissink e Kimberly Jones) e Alice Parisi è rientrata dal prestito che la vedeva giocare a Bologna in questa stagione. "La squadra è andata a rafforzare la pedana: a Greta Cecchetti e Laura Bigatton, si sono aggiunte Show e Juarez. Grande sarà anche l’apporto che i nuovi arrivi daranno all’attacco bollatese" sottolinea il presidente Soldi.

Finali sabato 24 agosto alle 13 e alle 16 le premiazioni. Una stagione pienissima: terminata la Premiere Cup per la Mfk c’è l’impegno in campionato: la squadra bollatese si è classificata terza e giocherà la semifinale a partire dal 31 agosto contro Forlì. Nel corso di un cinquantennio di attività, la Softball Bollate ha visto l’avvicendarsi di centinaia di atlete che hanno tutte contribuito a crearne la storia fatta grazie all’impegno e al lavoro costante dei dirigenti, dei tecnici, delle atlete (più di 120), delle loro famiglie, del supporto del Comune e dei tanti volontari che gravitano intorno al centro sportivo di via Novara.