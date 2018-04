Arese (Milano), 1 aprile 2018 - Il centrodestra corre unito, sfida il sindaco di centrosinistra Michela Palestra con Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e le liste che vorranno starci, sotto un’unica bandiera. Un accordo storico, la notizia è ufficiale e arriva in queste ore dopo diversi incontri e trattative. Resta da sciogliere il nodo del candidato. Il 5 aprile riunione decisiva fra le forze alleate e la scelta potrebbe cadere sulla Lega. Data confermata, si voterà il 10 giugno, ballottaggi il 24. Fra i nomi già ufficializzati per la corsa alla carica di sindaco, due donne: tenta il bis l’uscente Michela Palestra 45 anni, ingegnere che si ripresenta sostenuta da una coalizione a tre (Pd, Un Forum per la città e Arese Rinasce), la sua più grande battaglia è sui tavoli regionali per l’accordo di programma dell’ex Alfa Romeo. Obiettivi: trasporto pubblico, ricerca, lavoro.

«La qualità di vita che possiamo vantare e che rende Arese un luogo speciale – dichiara Palestra – deve essere difesa e bisogna lavorare affinché nell’area ex Alfa Romeo si generino opportunità anche cogliendo le sinergie possibili con lo sviluppo dell’area dell’Expo che ospiterà il parco della scienza del sapere e dell’innovazione e un polo ospedaliero importante. Resterà quindi una priorità nei prossimi cinque anni».

Le si oppone Michaela Piva candidata non eletta alla Camera per il M5S, 44 anni, architetto, da tempo si batte per il territorio e l’ambiente, fra le sue ultime lotte la petizione sottoscritta da un migliaio di cittadini e presentata a Bruxelles per fermare il progetto della pista da sci sull’ex Alfa: «Noi siamo contrari alla variante che prevede il raddoppio di superfici commerciali – sottolinea Piva – Siamo arrivati fino a Bruxelles per questo. Le progettualità vanno condivise con i cittadini e non fatte piovere sui territori come meteoriti. L’iter dell’accordo di programma dell’ex Alfa Romeo prevede grandi stravolgimenti ed è avvolto da un velo di opacità». Ieri mattina al mercato settimanale Piva e gli attivisti hanno lanciato il questionario fra i cittadini che servirà a raccogliere le linee guida delle priorità sulle quali costruire il programma.

Sul fuoco c’è dell’altro. Forze civiche potrebbero spuntare dopo Pasqua. Da quella che avrebbe in pentola l’ex sindaco Gino Perferi, militanza nell’Udc, in carica per due mandati di fila dal 1999 al 2009, alla trasformazione del comitato Passa Parola guidato da Massimiliano Seregni in lista civica, e per ora sembra correrà da solo Luigi Muratori con la lista civica Arese in testa che si era già presentata alle amministrative del 2013. Fra i primi appuntamenti elettorali del dopo Pasqua c’è la serata ufficiale per l’avvio della campagna elettorale di Palestra «in cui verranno raccontate e spiegate le ragioni per cui si intende proseguire un cammino iniziato 5 anni fa e che ha prodotto cambiamenti importanti nella città di Arese» dice il sindaco.