Fedez e Acutis
18 set 2025
A cura di SOCIETA' CANOTTIERI GARDA ASD

Le future stelle del triathlon brillano sul Lago di Garda: successo per il 1° Triathlon Kids Future Stars di Toscolano Maderno

Oltre 170 partecipanti alla gara organizzata sabato scorso dalla Canottieri Garda Salò

Triathlon Kids Future Stars di Toscolano Maderno

Triathlon Kids Future Stars di Toscolano Maderno

Il sole, il vento e, sullo sfondo, il paesaggio del Lago di Garda a fare da scenografi a hanno accolto sabato 6 settembre la prima edizione del Triathlon Future Stars di Toscolano Maderno, 8 a tappa della Coppa Lombardia Giovani. Organizzata dalla Società Canottieri Garda Salò con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Toscolano Maderno, la manifestazione ha visto scendere in gara oltre 170 giovani talenti del triathlon appartenenti a 20 società sportive e suddivisi nelle categorie Youth A, B, Juniores, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Minicuccioli, con percorsi differenziati e proporzionati alle capacità dei partecipanti. La giornata è iniziata con un vento fortissimo – superiore ai 40 nodi – che dalla prima mattina ha spazzato il lungolago, costringendo gli organizzatori a fare gli straordinari per mettere in sicurezza il percorso. I giudici hanno quindi deciso di trasformare la gara in un duathlon, con l’aggiunta di una prima frazione podistica che ha sostituito quella di nuoto. I primi a scendere in gara, a partire dalle 9, sono stati i ragazzi Youth B e Junior, seguiti dalle ragazze delle stesse categorie. La medaglia d’oro tra gli Youth B è andata a Filippo Girardi (Zerotri 1 Como), che ha tagliato il traguardo in 25’24”, seguito da Andrea Sala (Feniks Seavim Team) in 25’50” e Pietro Perin (Sky Line Nuoto) in 26’12”. Ancora più netta, negli Junior, la vittoria di Alessandro Perin (Triathlon & Training SSD) in 23’24”, con oltre un minuto di vantaggio su Giovanni Patriarca (Zerotri 1 Como) 24’30”. Terzo Victor Gabellini (Tri Team Brianza) in 25’25”. Tra le ragazze Youth B tripletta della Canottieri Garda Salò con Viola Cappa in 29’33”, seguita da Miriam Bonzanini , 30’01”, e Arianna Begni in 30’24”. Nella categoria Junior arrivo in solitaria per Lavinia Zanotti (Triathlon & Training SSD) in 27’58”, seguita da Aurora Phasa (Sky Line Nuoto) in 28’55” e Lavinia Cristina Politi (K3 Cremona), che ha tagliato il traguardo in 31’41”. Combattutissima la gara Youth A maschile, con la vittoria di Marco Badinotti (Sky Line Nuoto) in 20’41” e due soli secondi di vantaggio su Riccardo Banfi (SSD NPV) 20’43”. Terzo sul podio Daniel Christopher O’Sullivan (Oxygen Triathlon) in 21’28”.

Il podio femminile è guidato da Giulia Doninelli (Feniks Seavim Team), che ha vinto la gara in 23’13”. Sul secondo gradino è salita Matilde Di Ceglie (SSD NPV) con tempo di 23’44”. Medaglia di bronzo per Rebeka Pasha (Sky Line Nuoto) in 24’06”. Nel pomeriggio sono scesi in gara i più giovani, per le categorie Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Minicuccioli. Ragazzi

1 Jacopo Ricca (Cus Propatria Milano) 11’21” – 2 Filippo Bonacina (Zerotri 1 Como) 11’39” – 3 Marco Alghisi (Società Canottieri Garda Salò) 11’40”

Ragazze

1 Vittoria Patriarca (Zerotri 1 Como) 11’59” – 2 Petra Maria Mauri (SSD NPV) 12’04” – 3 Beatrice Negrato (SSD NPV) 12’07”

Esordienti M

1 Mattia Masetta Milone (SSD NPV) 06’49” – 2 Tommaso Prandini (Feniks Seavim Team) 06’57” – 3 Enea Vaccari (Friesian Team) 07’09”

Esordienti F

1 Lauria Ludovica (Tri Team Brianza) 07’48” – 2 Allegra Negretti (CUS Propatria Milano) 07’51” – 3 Eleonora Brandinali (Cus Propatria Milano) 07’55”

Cuccioli M

1 Danilo Petroni (CUS Propatria Milano) 03’53” – 2 Mattia Usardi (Canottieri Garda Salò) 03’54” – 3 Leonardo Ruggieri (SSD NPV) 03’59”

Cuccioli F

1 Alessia Cappa (Società Canottieri Garda Salò) 03’59” – 2 Beatrice Bovio (Rho Triathlon Club) 04’16” – 3 Sofi a Baldelli (Feniks Seavim Team) 04’26”

Minicuccioli F

1 Beatrice Canziani (Feniks Seavim Team) 03’21” – 2 Marina Nasuelli (Oxygen Triathlon) 03’26” – 3 Arianna Gheorghiu (Rho Triathlon Club) 03’41”

“Per questa prima edizione del nostro triathlon giovanile volevamo che tutto fosse perfetto e ci siamo riusciti, grazie all’organizzazione curata da Mauro Simpsi, al Direttore di gara Massimo Ruffini e a una squadra di volontari che per settimane si è impegnata con grande abnegazione per curare ogni dettaglio. Per noi era anche la prima occasione per collaborare con il Comune di Toscolano Maderno in un evento sportivo e non potevamo desiderare un inizio migliore per una cooperazione che speriamo durerà a lungo” sottolinea Nicola Benedetti, Presidente della Canottieri Garda Salò. “Siamo certi che questa sia la prima edizione di una manifestazione destinata a durare per molti anni. Un evento che si fonda su due valori fondamentali per la nostra Amministrazione: il supporto ai giovani e la collaborazione tra enti e associazione del territorio. Voglio ringraziare la Canottieri Garda Salò per l’organizzazione perfetta, ma anche la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico del Comune, i partecipanti e le loro famiglie, ma anche la popolazione, che ha accolto con grande tolleranza i piccoli disagi alla viabilità che una gara così complessa comporta inevitabilmente” il commento di Vittoria Goi, Vice Sindaco di Toscolano Maderno con delega allo sport.

Il 1° Triathlon Kids Future Stars è stato realizzato in collaborazione con la Pro Loco Toscolano Maderno, il Circolo Vela di Toscolano Maderno e Fobap Anffas, nell'ambito di un più ampio progetto per abbattere le barriere nello sport con giovani e adulti sostenuti dalla fondazione impegnati a supportare l'organizzazione dell'evento. L'evento ha avuto una forte connotazione green grazie al contributo di aziende locali come Acqua Tavina, che ha dissetato i giovani atleti distribuendo acqua in bottigliette di plastica riciclata rPET, e Pastificio Gaetarelli, che ha utilizzato unicamente piatti e posate compostabili nel pasta party post-gara. Oltre all'agonismo, Chiara Scaglia ha proposto al pubblico una lezione di Mindful Yoga Flow, una pratica di connessione tra corpo, mente e respiro, mentre Radio Bruno ha curato musica e intrattenimento durante tutta la giornata. Alle premiazioni era presente Barbara Molina, Presidente della Fitri Lombardia.

TUTTI I RISULTATI

1° Triathlon Kids Future Stars Toscolano Maderno

Organizzazione: Società Canottieri Garda Salò, con il patrocinio del Comune di Toscolano Maderno, la collaborazione di Pro Loco , Circolo Vela e Fobap Anffas di Toscolano Maderno e con il contributo di Regione Lombardia

Top Sponsor: Argoclima Main

Sponsor: Centrale del Latte di Brescia, OMSI, Prealux

Con il supporto di Benaco Energia, Pastifi cio Gaetarelli, Acqua Tavina, Mata bike shop

Media partner: Radio Bruno

Società Canottieri Garda Salò

Dal 1891 la Società Canottieri Garda Salò promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno centinaia di giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e triathlon. Le sue squadre agonistiche partecipano alle principali gare nazionali e internazionali, con un crescente numero di successi. Oggi il circolo velico conta oltre mille soci, gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che può ospitare fi no a 120 imbarcazioni, un polo sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di fisioterapia nonché un Tennis Club. L’impegno della società è stato premiato dal C.O.N.I. con l'assegnazione della Stella d’oro e del Collare d'oro al merito sportivo, le massime onorificenze dello sport italiano.

