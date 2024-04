E.ON al fianco dei clienti nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica

A partire dal 1° luglio 2024, per i clienti domestici non vulnerabili terminerà il regime di mercato tutelato elettrico, il servizio in cui le condizioni economiche delle offerte vengono stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Da questa data in poi, quindi, ogni cliente domestico non vulnerabile che oggi viene servito in regime di maggior tutela e che non avrà attivato un'offerta del mercato libero entro il 30 giugno 2024, sarà rifornito alle condizioni previste da ARERA per il Servizio a Tutele Graduali dall’esercente di riferimento territoriale, identificato a seguito della procedura di assegnazione tramite asta.

In esito a tali procedure, E.ON Energia sarà fornitore del Servizio a Tutele Graduali, ossia fornitore di ultima istanza per i cittadini residenti nelle province di Monza e Brianza, Imperia, Lecco, Savona che sono forniti in maggior tutela per l’energia elettrica e non posseggono i requisiti per avere accesso all’offerta destinata ai clienti vulnerabili.

Per i clienti che passeranno alla fornitura nell’ambito del Servizio a Tutele Graduali dal 1° luglio 2024 il cambio di venditore potrebbe rappresentare un cambiamento, ma dal punto di vista di E.ON avere un rapporto ancora più diretto con i clienti delle aree indicate rappresenta una preziosa opportunità per garantire supporto e conoscenza ai clienti stessi sulle diverse offerte presenti nel mercato libero dell’energia e dei servizi.

La nuova fase del mercato energetico rappresenta un’occasione unica nel percorso verso la transizione energetica del nostro Paese perché consente ad ogni cittadino di scegliere servizi basati sulle energie rinnovabili e a misura delle proprie esigenze di consumo anche vantaggiose.

Per i clienti interessati agli aspetti relativi alla qualità della fornitura le offerte di E.ON nel mercato libero presentano caratteristiche che potrebbero tradursi in alcuni vantaggi:

Un prezzo competitivo : i venditori del mercato libero possono offrire prezzi più vantaggiosi rispetto al mercato tutelato in relazione alle proprie abitudini di consumo perché predispongono una varietà di offerte che rispondono a particolari esigenze del cliente che utilizza l’energia elettrica prevalentemente in determinate fasce orarie.

: i venditori del mercato libero possono offrire prezzi più vantaggiosi rispetto al mercato tutelato in relazione alle proprie abitudini di consumo perché predispongono una varietà di offerte che rispondono a particolari esigenze del cliente che utilizza l’energia elettrica prevalentemente in determinate fasce orarie. La scelta del proprio fornitore : ognuno può scegliere il proprio venditore, ma è meglio informarsi per valutare oltre alla fornitura di energia elettrica anche ulteriori aspetti relativi alla qualità della fornitura o alla presenza di eventuali servizi accessori a valore aggiunto.

: ognuno può scegliere il proprio venditore, ma è meglio informarsi per valutare oltre alla fornitura di energia elettrica anche ulteriori aspetti relativi alla qualità della fornitura o alla presenza di eventuali servizi accessori a valore aggiunto. Offerte green : il cliente può scegliere offerte green che prevedono l’utilizzo solo di energia proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo al benessere del Pianeta.

: il cliente può scegliere offerte green che prevedono l’utilizzo solo di energia proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo al benessere del Pianeta. Offerte con servizi aggiuntivi: offerte che includono prestazioni accessorie oltre alla fornitura di energia elettrica (es. assicurazione casa, bundle con caldaie).

L’offerta trasparente di E.ON Energia per accompagnare i clienti che non abbiano ancora sottoscritto un offerta di mercato libero in questo nuovo importante passaggio

E.ON Energia è uno dei principali operatori energetici presenti sul mercato italiano che ha conseguito recentemente importanti certificazioni quali: miglior rapporto Qualità-Prezzo 2024 nella categoria luce &gas e miglior supporto ai clienti erogato tramite telefono, chat e e-mail secondo l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità ITQF e de La Repubblica A&F per l'anno 2023/2024.

Per accompagnare i clienti serviti in maggior tutela verso il mercato libero E.ON Energia ha predisposto l’offerta di mercato libero E.ON Luce Chiara, con un prezzo competitivo e l’utilizzo di energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili, per una maggiore sostenibilità dei consumi

E.ON è dotata, inoltre, di un ampio sistema di supporto e vicinanza ai clienti in fornitura attraverso: un Call Center sempre attivo; una rete capillare di punti E.ON sul territorio italiano (i Punti E.ON più vicini ai cittadini della provincia di Monza e Brianza si trovano a Carate Brianza, Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio e Paderno Dugnano); una App E.ON per permettere ai clienti di gestire tutto quello che riguarda la fornitura di energia direttamente dal proprio smartphone e un sito web sempre aggiornato.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti nel mondo e con sede principale a Essen, in Germania. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, offre soluzioni per rendere più efficienti ed energeticamente autosufficienti abitazioni, condomini e aziende. Con l’obiettivo di guidare la transizione energetica in Italia, E.ON si pone come partner per affiancare e coinvolgere i propri clienti in questo percorso, grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni per l’efficienza energetica. Insieme agli oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni, E.ON vuole rendere l’Italia più indipendente, digitale e green, impegnandosi concretamente per la riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale e per la salvaguardia del Pianeta.