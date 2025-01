Voragine in via Scarenzio. La circolazione si blocca

Dopo quella di via Aselli, un’altra voragine si è aperta stavolta in via Scarenzio. Per ripristinare la fognatura che ha avuto un cedimento, da domani la circolazione veicolare in via Scarenzio sarà sospesa con divieto di sosta provvisorio in via Salimbeni, via Francana, via Scarenzio e via Nepote. Non sarà facile, quindi, spostarsi a Pavia est e raggiungere il centro anche da alcuni paesi del circondario. In viale Cremona, infatti, per la realizzazione della rotatoria che dovrà servire il nuovo supermercato della catena Md, sono stati istituiti diversi sensi unici e divieti. Proprio via Scarenzio rappresentava una valvola di sfogo per quanti erano abituati a percorrere viale Cremona diventato a senso unico verso il centro, mentre via Scarenzio era a senso unico dal centro alla periferia. Da domani e al termine dei lavori, in via Scarenzio saranno operativi i tecnici di Asm e, a parte i mezzi di lavoro, potranno accedervi solo i residenti in area privata. Chi dovrà andare fuori città, dovrà percorrere via Francana a senso unico verso via Nepote, che a sua volta sarà a senso unico verso viale Cremona. M.M.