Pavia - E' stata vista sulla statale dei Giovi da alcuni automobilisti in transito e soccorsa. E' salva la volpe che era stata investita e lasciata sul ciglio della strada dove sarebbe morta, se questi passanti non si fossero fermati per prendersi cura dell'animale chiedendo anche l'intervento dei vigili del fuoco.

Sono stai gli stessi soccorritori a raccontare su Facebook quanto è accaduto ieri sera. "Una volpe di pochi mesi, bellissima - racconta il soccorritore - è stata investita e chi guidava non si è fermato. Lo abbiamo fatto noi e un'altra auto guidata da un uomo che ora è diventato un amico". Per la paura il cucciolo si è buttato nel Naviglio. "Non potevamo certo lasciarti lì a morire annegata - scrivono rivolgendosi direttamente alla volpe - . Ci siamo calati in mezzo ai rovi e ti abbiamo salvata. Ti abbiamo chiamata Tuffo".

Alcuni esperti che erano stati contattati avevano consigliato agli uomini di lasciar morire la volpe a bordo strada. "Mi ero anche offerto di pagarle ogni cura - ha aggiunto il soccorritore -. Per fortuna sono intervenuti i vigili del fuoco, uomini coraggiosi di grande cuore e sensibilità che hanno tutto il mio rispetto e la mia ammirazione. Insieme a noi hanno regalato a questa volpe regalato una seconda opportunità". Al termine dell'intervento, in onore di Tuffo è stata accesa una lanterna liberata in cielo. "Che tu possa vivere felice per tanto tempo - si sono augurati i soccorritori -. Tuffo sarai nei nostri cuori".