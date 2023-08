Voghera, tenta di rubare le scarpe da ginnastica al Decathlon: 30enne nei guai

Voghera (Pavia), 2 agosto 2023 - Un bel paio di scarpe da ginnastica nuove, prese senza pagarle, ma costate la denuncia per rapina impropria. I carabinieri di Voghera sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 1 agosto, al centro commerciale Decathlon, dove personale della sorveglianza aveva sorpreso un giovane che stava uscendo dal negozio senza pagare un paio di scarpe sportive.

Il presunto responsabile, per opporsi al controllo, ha reagito spintonando a terra l’addetto alla vigilanza, tramutando così il banale furto nel ben più grave reato di rapina impropria. L’allarme è scattato immediatamente e in breve è arrivata sul posto una pattuglia dei militari della Stazione di Voghera che già si trovavano nelle vicinanze.

A.B., 30 anni di Voghera, è stato trovato dai carabinieri ancora in possesso della refurtiva e, dopo aver ricostruito l'accaduto, è stato quindi deferito in stato di libertà non per furto ma per rapina impropria. Non gli sono state contestate al momento anche le lesioni personali, perché l’addetto alla vigilanza non avrebbe riportato conseguenze fisiche nella caduta a terra, che se dovessero però emergere in un successivo controllo clinico della vittima potrebbero portare all’ulteriore ipotesi di reato a carico del 30enne vogherese.