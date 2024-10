Turni decisi con poco preavviso: "Impossibile organizzarsi la vita"

A pochi giorni dalla fine del mese, gli agenti di polizia locale ancora non conoscono i successivi turni di servizio. "Vorremmo sapere quando cadranno i riposi – specifica il coordinatore provinciale della polizia locale della Uil Giovanni Latiano – altrimenti non è possibile programmare la propria vita. Ci può stare che un riposo slitti per esigenze di servizio, però si deve avere una programmazione almeno semestrale". Latiano e il segretario responsabile delle amministrazioni locali Maurizio Poggi hanno inviato al comandante di viale Resistenza una richiesta formale con cui chiedono "di avere precise informazioni relativamente ai turni di servizio, anche al fine di accertare le reali dimensioni delle carenze d’organico del Corpo". Sono 69 i dipendenti, numero che non consentirebbe una turnazione su 5 giorni. "Bisogna pensare ad alcune assunzioni – ha aggiunto Latiano – altrimenti certi servizi non si possono svolgere. Tra gli agenti c’è chi non riesce a godere del riposo entro i termini per le carenze d’organico".

Da alcune settimane, per protesta, la polizia locale ha deciso il blocco degli straordinari. "La stragrande maggioranza dei dipendenti ha aderito – prosegue il sindacalista – ma ad alcuni settori che non sono viabilità e pronto intervento è chiesto in modo sistematico di fare straordinari. La Uil è pronta ad attivare un’azione legale ex articolo 28 se ritenessimo di essere di fronte a un tentativo di elusione dell’azione di lotta sindacale in corso, non per acuire tensioni, che vorremmo superare, ma nel rispetto di chi lotta". M.M.