Torre de' Negri, lite fuori da un locale: ferito un ragazzo di 24 anni

Torre de' Negri (Pavia), 5 ottobre 2024 - La lite è degenerata, con un ragazzo finito in ospedale.

E' successo poco dopo le 4 di oggi, sabato 5 ottobre, fuori da un locale che si affaccia sulla Sp199 in località Sostegno, nel comune di Torre de' Negri. Qualcuno dei presenti ha chiamato il 112 riferendo l'evento violento e dalla centrale operativa di Areu è stata inviata in codice giallo, per la riferita gravità della situazione, un'ambulanza della Croce Azzurra di Belgioioso.

All'arrivo sul posto è stato soccorso un ragazzo 24enne, che è stato poi trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia con l'ambulanza in codice verde: per lui le conseguenze non sono state per fortuna così gravi come aveva temuto inizialmente chi aveva lanciato l'allarme, ma ha comunque terminato la nottata all'ospedale.

Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, ma per le lesioni personali lievi riportate dalla vittima attendono l'eventuale querela di parte per poter procedere con gli accertamenti e le indagini per chiarire l'accaduto e individuare le responsabilità. Una lite che con tutta probabilità è avvenuta per cosiddetti futili motivi, quasi certamente con la complicità dell'alcol che fa sempre da sfondo a simili episodi violenti di notte fuori da locali.