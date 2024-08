Tir esce di strada e si ribalta. Nulla da fare per il conducente. Non è escluso il malore alla guida

Un automobilista che lo seguiva ha riferito di aver visto il camion Mercedes zigzagare per diversi metri prima di uscire di strada sul lato sinistro della strada. Il mezzo si è ribaltato ed il conducente, Hugo Sanchez, 57 anni, cittadino ecuadoriano residente a Genova, è morto nell’abitacolo. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco prima delle 9 nel tratto della ex-statale 596 che collega Gropello Cairoli a Garlasco. Proprio in quella direzione si stava muovendo il mezzo pesante che trasportava un container. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto, effettuata dagli agenti della polizia locale di Gropello Cairoli che si sono occupati dei rilievi e cui spetterà il compito di ricostruire esattamente quello che è accaduto, non è escluso che il camionista possa essere rimasto vittima di un malore. Sull’asfalto sono visibili i segni di una frenata, forse l’estremo tentativo dell’uomo di mantenere il controllo del camion. L’incidente è avvenuto in un punto rettilineo.

Probabilmente il cinquantasettenne si è reso conto di quello che stava accadendo e ha tentato di governare il camion senza tuttavia riuscirci. Il mezzo è uscito dalla carreggiata dal lato sinistro: per fortuna in quel momento in direzione contraria non stavano arrivando altri veicoli e si è ribaltato su un fianco. Il conducente è rimasto intrappolato nella cabina di guida e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pavia; subito dopo il personale medico del 118, arrivato sul posto insieme ad una ambulanza della Croce Garlaschese, ha constatato il suo decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria; la circolazione sul tratto della ex-statale non ha subìto particolari rallentamenti.

Umberto Zanichelli