“Salta” la banda dell’esplosivo: aveva ripulito bancomat nel Pavese

L’hanno chiamata la banda dei bancomat, specializzata nel far saltare con l’esplosivo gli sportelli Atm. I carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno smantellato il gruppo che avrebbe colpito anche in provincia di Pavia e Milano. Otto persone sono state arrestate perché accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall’utilizzo di materiale esplosivo, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio. Le indagini erano state avviate nel dicembre 2023.

Secondo la ricostruzione della procura di Foggia e dei militari, il modus operandi della compagine criminale prevedeva l’impiego di autovetture di grossa cilindrata, provento di furto e con targhe clonate per gli spostamenti, oltre all’utilizzo di carte di credito prepagate, fornite da uno degli indagati e intestate a stranieri. Queste venivano inserite nelle bocchette degli sportelli Atm per assicurarne l’apertura e consentire la successiva introduzione della marmotta, assimilabile per caratteristiche e composizione ad armi da guerra.

Durante le indagini, sarebbe stato documentato il metodo con cui il denaro asportato, macchiato dai dispositivi antifurto degli sportelli, veniva ripulito e riciclato. Accertate anche le modalità di spartizione dei proventi che prevedevano, tra l’altro, un tariffario prestabilito per i partecipanti e la corresponsione di somme di denaro in caso di buon esito del colpo. Sarebbero stati più di 80 i furti aggravati con esplosivo ai danni di banche e uffici postali, commessi dalla fine del 2023 in tutto il territorio nazionale.

Diciassette i colpi attribuiti agli indagati - che avrebbero fruttato complessivamente circa 290mila euro - compiuti tra luglio e settembre in Puglia, Piemonte (dove abita un indagato che fungeva da collegamento organizzativo e logistico con quel territorio), Campania, Lombardia (nelle province di Pavia e Milano) e Basilicata.

Nel corso delle perquisizioni, sono stati sequestrati numerosi documenti di identità, carte di credito ricaricabili, banconote, 31 cartucce, 3 autovetture, 3 targhe per veicoli, 261 petardi, 2,20 metri di miccia per marmotte e 4 orologi di valore.