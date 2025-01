Rincarano tasse e tariffe: "Penalizzati i più vulnerabili"

"Siamo preoccupati e indignati per le recenti decisioni dell’attuale amministrazione comunale di aumentare i costi dei buoni pasto e del servizio scuolabus, che colpiscono le famiglie con un basso Isee". Alessandro Zocca (nella foto) del gruppo consiliare “San Martino - Dritti al punto Zocca sindaco“, oggi all’opposizione ritiene inaccettabile la decisione di ridurre in maniera significativa le percentuali di esenzione, aumentando il peso sulle famiglie più vulnerabili.

"Parliamo di aumenti che vanno dal 14% di media per le fasce Isee fino a 20mila euro per scuolabus, buono mensa e assistenza minori, per arrivare a punte in casi particolari di aumenti del 100% – aggiunge Zocca –. Oltre a queste misure, l’aumento delle tasse sulle case di proprietà rappresenta un ulteriore colpo per le famiglie e i cittadini del nostro Comune. Questo incremento non solo grava sui proprietari, ma potrebbe anche causare un aumento degli affitti, colpendo indirettamente gli inquilini e i negozi di vicinato, già in difficoltà per la crisi economica, e che rischiano di essere ulteriormente penalizzati. L’aliquota in questi casi è infatti passata dall’0,86% allo 0,90%".

Rincarate dal 50% al 100% anche le spese per la gestione delle urne cinerarie e le tariffe per l’uso delle palestre scolastiche. "Dopo aver chiesto questi sacrifici ai cittadini – conclude l’ex sindaco – l’attuale amministrazione ha deciso di aumentarsi le indennità di carica, con incrementi superiori al 40% rispetto al 2024 e oltre il 77% rispetto a quanto spendeva la precedente amministrazione. Una scelta che dimostra una mancanza di rispetto verso i cittadini". M.M.