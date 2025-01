Prova l’incursione nel bar, arrestato

Due arresti in flagranza delle forze dell’ordine, uno per furto aggravato e l’altro tentato, entrambi a Voghera nell’arco di poco più di 24 ore. I carabinieri sono intervenuti alle 3.30 circa di ieri in via Lomellina, dove un residente ha segnalato al 112 di aver visto un uomo che armeggiava alla saracinesca del bar New Gallery (nella foto). Dalla centrale operativa è stata inviata una pattuglia del Radiomobile che si trovava nelle vicinanze e i militari hanno sorpreso il presunto responsabile prima che riuscisse a entrare nel bar, sventando di fatto l’incursione furtiva e procedendo all’arresto in flagranza per tentato furto, sequestrando un arnese da scasso. Ieri in Tribunale l’arresto di V.R., 37enne italiano senza fissa dimora, è stato convalidato dal Gip, che ha rinviato l’udienza con la misura cautelare dell’obbligo di firma. Analogo provvedimento è stato disposto anche nei confronti di G.L., 21enne nato a Pavia e residente ad Asti, arrestato nella serata di sabato sempre a Voghera, in via Veronese, per furto aggravato. Anche in questo caso è stato un vicino di casa a lanciare l’allarme al 112 notando 3 ladri con torce nella villetta a fianco. Una volante del Commissariato di Voghera è arrivata sul posto quando due sconosciuti erano già usciti e alla vista della polizia sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce. Stava invece ancora uscendo dalla villetta il 21enne, bloccato dopo un breve inseguimento, trovato in possesso di alcuni gioielli d’oro riconosciuti dal proprietario e restituiti.

Stefano Zanette