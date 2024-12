Policlinico e Aler trovano casa ai dipendenti

"Un progetto innovativo rivolto al personale". Il CdA della Fondazione Policlinico San Matteo ha definito così il protocollo d’intesa approvato con Aler Pavia-Lodi. In una città dove l’offerta abitativa è limitata e gli affitti molto elevati, è stato deciso di avviare "un percorso sinergico e innovativo orientato a sostenere il personale del Policlinico nella ricerca di soluzioni abitative – sottolinea una nota del San Matteo – L’obiettivo è offrire soluzioni concrete e accessibili, creando un sistema di welfare che non solo valorizzi chi lavora ogni giorno con dedizione al San Matteo ma faciliti anche il radicamento sul territorio, soprattutto per chi proviene da altre città".

Rendere attrattivo il Policlinico facilitando chi vorrebbe venire a lavorarvi è uno degli obiettivi. Per raggiungerlo saranno messe a disposizione alloggi di due categorie: subito disponibili, per chi ha necessità di trovare rapidamente una soluzione, oppure personalizzabili, da adattare alle proprie esigenze con piccoli interventi di manutenzione che verranno poi scalati dall’affitto.

"Questo progetto – continua il Policlinico – rappresenta un passo significativo verso un welfare pubblico più inclusivo e vicino alle persone, rispondendo in modo mirato al fabbisogno abitativo di chi lavora al San Matteo. Si tratta di una risposta pensata per garantire non solo alloggi confortevoli ma anche un concreto aiuto nel vivere il cambiamento per chi si trasferisce a Pavia per lavoro. Fondazione Irccs Policlinico e Aler ribadiscono attraverso questo protocollo l’impegno verso il territorio e le persone con un sistema capace di coniugare efficienza, attenzione alle persone e valorizzazione delle competenze".

M.M.