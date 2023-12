Niente ordinanza anti-botti, "sono già vietati"

Un invito a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo rispettoso ed evitando di creare disagi alle persone e agli animali. Non ci sarà un’apposita ordinanza del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, contro i botti di Capodanno. Una decisione assunta perché il divieto è già contenuto nel regolamento di polizia urbana già in vigore. "Le ordinanze – spiega il primo cittadino ducale – sono necessarie quando i divieti non sono già previsti dai regolamenti. E nel nostro sono previste per i trasgressori sanzioni sino a 500 euro. Mi limiterò quindi a ricordare ai vigevanesi che in città è vietato utilizzare petardi e botti in genere e non solo nel periodo delle feste ma durante tutto l’anno. Ovviamente i trasgressori verranno sanzionati. Il problema, se vogliamo, dovrebbe essere affrontato in un ‘altra prospettiva, vale a dire il divieto di vendita. Ma si tratta di una scelta per la quale occorre la volontà politica e che spetta al Governo". Altrove in Lomellina c’è chi si è mosso diversamente: a Tromello il sindaco ha firmato un’apposita ordinanza in vigore dallo scorso 24 dicembre sino al 7 gennaio, altri ci stanno ragionando anche se tutti sono alle presi con il problema maggiore: la difficoltà di effettuare i controlli. Umberto Zanichelli