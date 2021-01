Mortara (Pavia), 1 gennaio 2021 - Un malore oppure una caduta accidentale. Solo le cause più probabile del decesso di un venticinquenne originario del Gambia, il cui corpo senza vita è stato recuperato nel primo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco in un canale all'estrema periferia di Mortara.

Il cadavere era riverso in un punto nel quale l'acqua non supera i 40 centimetri. I primi accertamenti del personale medico del 118 hanno escluso il decesso per cause violente, per cui le ipotesi più probabili restano il malore o la caduta accidentale, forse a causa dell'eccessivo consumo di alcolici. Il giovane aveva infatti con sè alcune lattine di birra. Quello che è certo è che una volta nel canale non è più riuscito a riguadagnare la riva ed il decesso potrebbe essere sopravvenuto a causa del freddo, visto che in quelle ore la colonnina di mercurio era scesa alcuni gradi sotto lo zero. Le esatte cause delle morte del giovane africano saranno comunque determinate dall'autopsia che è stata disposta dall'autorità giudiziaria.