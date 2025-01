Lavori pubblici. Priorità al cortile della primaria

Un piano triennale ricco di interventi ma con delle precise priorità. È l’impegno dell’amministrazione comunale di Mortara per il prossimo triennio, che sarà coordinato dal neo-assessore Gianfranco Delfrate, entrato nell’esecutivo a chiusura della crisi che aveva rischiato di mandare gli elettori mortaresi alle urne con larghissimo anticipo sulla scadenza della consiliatura. I due progetti più importanti sono il cortile delle scuole elementari, un’opera che assorbirà risorse per circa 300mila euro, e la prima parte della riqualificazione di via Roma e corso Josti, con la posa definitiva del porfido in questo caso con un investimento di 241mila euro. Le due opere però al momento non hanno la stessa urgenza. "Quella prioritaria è il cortile – conferma l’assessore –. Via Roma potrebbe anche slittare al prossimo anno". La decisione sarà presa nelle prossime settimane.

Nel frattempo nel tratto di corso Josti, all’altezza dell’incrocio con via XX Settembre, da qualche giorno è stato realizzato un attraversamento pedonale che era stato cancellato a settembre, quando si era dovuto procedere a una rapidissima asfaltatura del tratto di strada perché a ridosso della Sagra dell’Oca che si tiene l’ultima domenica del mese. Intanto, a più di sei mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, sono stati assegnati i lavori per la manutenzione straordinaria di palazzo del Moro: l’intervento riguarderà vari ambiti tra i quali il tetto, costo stimato 175mila euro. Lavori in arrivo, per un ammontare di 100 mila euro, per la manutenzione straordinaria dei servizi igienici della scuola elementare Olivelli, che sarà interessata anche dalla realizzazione di un impianto per la dispersione dei fumi sui corpi scale, che costerà poco meno di 40mila euro.

Umberto Zanichelli