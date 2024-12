La rissa e la tentata rapina: "Aiuto alle forze dell’ordine"

No a qualunque forma di violenza e un caloroso invito al rispetto delle leggi. Prende posizione il Centro islamico di Vigevano dopo i fatti di cronaca più recenti, una rissa sabato sera in via Dante e una tentata rapina impropria in un supermercato, che hanno visto coinvolti cittadini extracomunitari. "Simili azioni – si legge nella nota diffusa dal Centro – potrebbero portare a reazioni negative nei confronti della comunità mussulmana. Diventa perciò fondamentale collaborare con le autorità e supportare nel loro lavoro le forze dell’ordine". Al tempo stesso c’è l’appello alle autorità italiane a trattare "con cautela questi episodi senza incorrere in generalizzazioni e lavorando nell’ottica del miglioramento del dialogo tra le diverse comunità che ha come effetto quello di garantire la stabilità della società". Per protestare contro gli ultimi episodi sabato si è svolta una “camminata antiviolenza“ promossa dal gruppo civico Vigevano Prima di tutto che ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone. "Una manifestazione senza colore politico – commenta il portavoce Piero Marco Pizzi –. Auspichiamo una risposta delle istituzioni".