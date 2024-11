Uno sparo alla gamba, ferito un giovane a Vigevano: c’è un ricercato

Vigevano (Pavia) – Un colpo di pistola lo ha colpito ad una gamba causandogli una ferita non grave. Resta da capire, in tutta la sua gravità, l’episodio avvenuto nella serata di martedì in via Ambrosoli, ai margini della statale 494, alla periferia della città. A restare ferito è stato un ventottenne di nazionalità straniera. Sulle ragioni che avrebbero portato al cruento epilogo e soprattutto sulle responsabilità legate all’accaduto al momento vige il più stretto riserbo da parte degli agenti del commissariato di Vigevano che si stanno occupando delle indagini.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30 e non è chiaro se a chiedere l’intervento dei soccorritori sia stata la stessa vittima o qualche passante. Il piazzale sul quale l’episodio è avvenuto è ben visibile dal tratto urbano della statale e qualcuno potrebbe aver notato l’accaduto. Sul posto, con i poliziotti ed i carabinieri della Compagnia di Vigevano, sono arrivati il personale del 118 e una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, la stessa che ha poi provveduto a trasportare il ferito al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo.

In un primo momento sulle sue condizioni non erano stati forniti altri dettagli ma nella giornata di ieri si è appreso che la ferita riportata è stata di entità contenuta e che l’uomo non è in pericolo di vita. Resta il mistero su quello che, all’apparenza, può sembrare come l’epilogo di una discussione o, peggio, un avvertimento o addirittura un regolamento di conti nell’ambito della criminalità. Tutte ipotesi, perché per il momento, gli investigatori non forniscono indicazione sulla direzione imboccata dalle indagini. L’unico particolare che filtra è che una persona sarebbe attualmente ricercata ma non è chiaro se ad indicarla sia stata la vittima o gli elementi investigativi raccolti. Nella zona dove si è verificato il fatto si trovano diverse attività commerciali e non è escluso che i sistemi di videosorveglianza possano aver colto i momenti dell’aggressione.