Casei Gerola (Pavia), 14 gennaio 2020 - Schianto lungo l'autostrada A7 Milano-Genova, all'altezza dell'Oltrepo Pavese in direzione Liguria. Poco dopo le 14,30, in prossimità di Casei Gerola, due auto si sono scontrate. Tre i feriti, un uomo di trentasette anni, un uomo di cinquantasei anni e una donna di cinquantadue anni, tutti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Voghera intervenuti sul posto. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo con l'elisoccorso all'ospedale a Rozzano, gli altri due in ambulanza in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia. Per consentire il recupero dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata, l'autostrada è rimasta chiusa al traffico circa un'ora.

