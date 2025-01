Brusca sterzata per evitare una vettura. Finisce ruote all’aria

Una brusca sterzata verso sinistra per evitare l’urto con il veicolo che lo precedeva. Sarebbe questa la causa del singolare incidente avvenuto intorno alle 13 di ieri a poca distanza dal passaggio a livello di corso Milano. Il mezzo infatti, nonostante stesse procedendo a bassa velocità, si è ribaltato rimanendo “appoggiato“ sull’asfalto. Il conducente dell’utilitaria, un uomo di 87 anni è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato da una ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano dove è stato ricoverato in codice giallo. A restare ferito in modo non grave è stato anche il conducente del suv Mag che precedeva la Toyota Yaris Cross dell’anziano, un uomo di 57 anni, e che è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano. Secondo una prima ricostruzione operata dal personale della polizia locale di Vigevano, intervenuto sul posto per i rilievi, l’impatto sarebbe avvenuto lateralmente ma, nonostante la velocità ridotta, l’effetto è stato comunque importante. Sulle ragioni del sinistro sono in corso gli accertamenti. Il tratto di corso Milano interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico a lungo per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Disagi alla circolazione. U.Z.