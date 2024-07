Pavia, furti in oltre 20 case: arrestati altri due membri della “gang albanese”

Pavia, 12 luglio 2024 – Sono accusati di aver messo a segno una ventina di furti in abitazioni, sia in diversi comuni della provincia di Pavia che in quelle di Lodi, Alessandria e Savona, tra il dicembre del 2021 e il gennaio del 2022. Altri due componenti della banda, in tutto 4 uomini di nazionalità albanese, sono stati assicurati alla giustizia: nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, i carabinieri del Nucleo investigativo di Pavia hanno eseguito le misure cautelari in carcere nei confronti dei due uomini, uno già detenuto nella casa circondariale di Viterbo.

Gli stessi militari, con le indagini avviate nel dicembre 2021, avevano infatti individuato i 4 presunti componenti della banda di ladri entrati ripetutamente in azione nell'arco di poche settimane. Già nel febbraio del 2022 i carabinieri erano riusciti ad arrestare un componente della stessa gang, nell'occasione arrivando al recupero di una gran quantità di oggetti preziosi, per il valore di svariate migliaia di euro, riconosciuti come refurtiva di diversi furti e poi riconsegnati ai legittimi proprietari.

Nel marzo dello stesso anno, la polizia di frontiera allertata dai militari pavesi aveva arrestato un secondo uomo della stessa banda, intercettato a bordo di un camion sul quale era salito clandestinamente, diretto all'imbarco del porto di Ancona per tornare in Albania.