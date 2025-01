Assalto al bancomat. Banda fugge con i soldi

VIGEVANO (Pavia) Alcuni frammenti sono stati proiettati fin dall’altra parte della strada. L’esplosione ha fatto scattare l’immediato allarme, ma quando sul posto è arrivata la polizia del commissariato di Vigevano, non c’erano che i resti dell’assalto esplosivo, mentre i responsabili erano già riusciti a far perdere le proprie tracce, fuggendo con un bottino da quantificare. È successo nella notte tra sabato e ieri a Vigevano, all’angolo tra corso Milano e via Eleonora Duse. Gli ignoti malviventi hanno preso di mira il bancomat del Monte dei Paschi di Siena, reso inutilizzabile dall’esplosione, con i consueti disagi per i clienti della banca. Sull’accaduto sono in corso indagini della polizia, che come sempre in simili circostanze acquisisce i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza installati in tutti gli sportelli automatici, ma che evidentemente non costituiscono un deterrente per i ladri, che agiscono a volto coperto per non essere riconosciuti. Spesso le bande si spostano di parecchi chilometri, colpendo in province e regioni diverse, per rendere più difficili le indagini. S.Z.