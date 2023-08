Zavattarello, le Giornate Medievali: due giorni tra danze, giullari e duelli

Zavattarello, 11 agosto 2023 – Un Ferragosto che guarda a un passato lontano quello che si appresta a vivere Zavattarello dove lunedì 14 e martedì 15 al castello Dal Verme sono in programma le Giornate medievali.

L’occasione è un fidanzamento, quello tra il signore del castello, Pietro Dal Verme e Chiara Sforza avvenuto nel 1479. Immancabili giochi, danze, giullari, tiro con l'arco, dame e cavalieri, musica, duelli, mercanti, giocolieri a ricordare, secoli dopo, quell’evento. Ad accogliere i viaggiatori nel tempo fin dall'ingresso del borgo medievale, in piazza Dal Verme, il mercato medievale, dove acquistare souvenir e oggetti fatti a mano, assistere a dimostrazioni artigianali, sperimentare antichi giochi. Da questa piazza, che è il cuore del borgo, i Signori di Zavattarello e la loro corte daranno il loro benvenuto agli invitati. L'accesso al mercato medievale è a ingresso gratuito, così come la visita libera al bosco incantato, le esibizioni itineranti di musici, giullari e animatori e la visione del suggestivo spettacolo di fuochi d'artificio al Castello Dal Verme.

Gli spettacoli (falconeria, giostra d’impatto a cavallo, giochi d’arme per citarne alcuni) invece, sono ad accesso illimitato con l'acquisto del bracciale medievale al costo 10 euro (ridotto 5 euro per bambini sotto i 12 anni). Nel corso delle due giornate il Castello di Pietro Dal Verme è aperto per visite guidate (a pagamento e non incluse nel costo del bracciale, previa prenotazione al 366 4975518).