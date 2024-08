Torna il Varzi Festival: da Max Gazzè a Colapesce Dimartino, cinque giorni di eventi nel borgo medievale

Varzi (Pavia), 31 agosto 2024 – Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre il borgo medievale di Varzi ospita la seconda edizione del Varzi Festival, ideato e organizzato da ItaliaFestival. Per cinque giorni ci saranno eventi gratuiti con grandi artisti e importanti nomi della cultura: l’Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago, Max Gazzè, il duo Colapesce Dimartino e il giornalista Ferruccio De Bortoli.

Il festival inizia mercoledì 4 settembre alle 18 nel Giardino del castello Malaspina con la proiezione, a cura di Festambiente-Legambiente/Clorofilla film festival, del film documentario "L’avamposto di Edoardo Morabito”: un film visionario e politico che, attraverso le avventure di un Fitzcarraldo del XXI secolo (Christopher Clark), racconta le contraddizioni che animano la salvaguardia del pianeta. A seguire ci sarà l’incontro con il regista Edoardo Morabito che dialogherà con il pubblico sui temi dell’emergenza climatica e dell’ecosostenibilità.

Alle 20.30, nel parco di Villa Mangini, il grande concerto sinfonico della fondazione festival Pucciniano Tutto Puccini con un programma che verterà interamente sulle musiche e sulle arie di Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua scomparsa del grande Maestro: protagonisti il tenore Vincenzo Costanzo e il soprano Marina Medici, insieme all’Orchestra del Festival Puccini diretta da Silvia Gasperini.

Giovedì 5 settembre alle 20.30 il concerto di Max Gazzè Musicae Loci con l’Orchestra Mirko Casadei nel parco di Villa Mangini. La giornata di venerdì 6 settembre vedrà protagonista la Federazione Italiana Cuochi: alle 16,30 nel giardino del castello Malaspina si terrà la prima delle due masterclass con rinomati chef, alle 17,30 si terrà invece il talk show “I modelli dell’enogastronomia locale e la cultura delle produzioni tradizionali tipiche come prerogative di sostenibilità e turismo territoriale”. Alle 18.30, la seconda masterclass Comunicazione e valorizzazione dei prodotti tipici locali nelle interpretazioni dello Chef Riccardo Carnevali.

Alle 20,30 nel giardino del castello Malaspina, Filippo Solibello, conduttore di Caterpillar Rai Radio 2 modera l’incontro con i protagonisti e il regista del docufilm Varzi Festival. Il racconto dei racconti di Dario Tognocchi. A seguire ci sarà la proiezione del docufilm realizzato nel corso della prima edizione del Varzi Festival.

Sabato 7 settembre il festival dalle 19 prosegue nella valorizzazione dell’enogastronomia e dei prodotti locali con un appuntamento davvero speciale a cura della Federazione Italiana Cuochi. La serata di sabato 7 settembre (alle 20.30) sarà invece dedicata al grande scrittore pavese Mino Milani con un incontro pubblico nel giardino del Castello Malaspina che vedrà dialogare il giornalista e saggista Ferruccio De Bortoli con il regista Marco Rognoni e con la fotografa Marcella Milani, nipote di Mino Milani. Gran finale per la seconda edizione di Varzi Festival, domenica 8 settembre alle 20.30 nel parco di Villa Mangini con il concerto in acustico di Colapesce Dimartino. Dopo l’uscita del acclamato album “Lux Eterna Beach” (Numero Uno/Sony Music) e dopo un tour invernale che ha fatto registrare numerosi sold out, Colapesce Dimartino arrivano a Varzi con una nuova tappa del tour.