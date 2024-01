Tradizioni sarde a Pavia, Sant’Antonio abate si celebra con il falò

Pavia, 18 gennaio 2024 – Nel mese di gennaio, il 17 è la festa di Sant’Antonio abate, il circolo culturale sardo “Logudoro” dopo due anni di sospensione a causa del Covid, dal 2023 ha ripreso a festeggiare la ricorrenza secondo la sua tradizione.

Per consentire una maggiore partecipazione la celebrazione è stata spostata a sabato 20 con inizio alle 15,30 nel cortile interno del circolo in via Santo Spirito. Alcune volontarie confezioneranno torte, mentre gli uomini penseranno al falò che, per disposizioni comunali, sarà di dimensioni ridotte, quasi simboliche.

I presenti percorreranno sei giri, che hanno un significato propiziatorio o di ringraziamento, tre in senso orario e tre antiorario tenendo tra le mani dolci tipici della festa e una bottiglia di vino. Quindi, con un pezzo di sughero annerito, tracceranno un segno di croce sulla fronte. Il pomeriggio si chiuderà con il consueto buffet offerto dal circolo a tutti i partecipanti.