Pavia torna la Città delle 100 torri: due giorni di dame e cavalieri nei giardini del castello visconteo

Pavia, 15 settembre 2023 – Un salto indietro nel tempo è quello che si potrà fare domani sabato 16 e domenica 17 settembre nei giardini del castello visconteo di Pavia dove saranno ospitate 27 compagnie di rievocazione medievale provenienti da tutto il nord e il centro Italia. I giardini verranno allestiti con tende, padiglioni velari, cucine, lizze, botteghe e tanto altro, e resi vivi da tutti i rievocatori accuratamente abbigliati: che siano artigiani, dame, cavalieri o nobili, in una perfetta ricostruzione storica.

I campi apriranno alle 10 del sabato e poco dopo inizierà il torneo “Gesta d’arme” con cavalieri armati di tutto punto. Passeggiando, si potranno incontrare ricamatori, speziali, notai, bambini intenti nei giochi e nelle attività della scuola. Nel tardo pomeriggio, inoltre, ci sarà un momento conviviale in cui i rievocatori si riuniranno per dare sfoggio dei loro abiti migliori e condividere il cibo e bevande da loro preparati durante la giornata, seguendo attentamente le ricette e i dettami della cucina medievale, insieme a piatti e prodotti tipici del territorio pavese, concludendo la giornata alle 19.

La domenica, sempre dalle 10, riprenderanno le attività e inizierà anche il torneo dei fanti leggeri, con tre atleti per squadra che combatteranno in formazioni con una lancia e due scudi, accompagnati da randelli o lanzotti (lance corte). Per tutte e due le giornate saranno presenti anche un’area mercatale a tema e con prodotti tipici del pavese, con cibi, bevande, oggettistica e giochi, e un’area giochi per i bambini.

Il gran finale sarà domenica alle 17 con la battaglia nella corte interna del castello. Il numero di accessi al castello per potervi assistere sarà limitato e, di conseguenza, l’accesso sarà permesso solo a chi sarà provvisto dell’apposito braccialetto, ritirabile all’infopoint su offerta libera anche nei giorni precedenti la battaglia.