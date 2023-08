Corvino San Quirico, è tempo di Festa in collina: ballo liscio e cucina locale

Corvino San Quirico (Pavia) 2 agosto 2023 – Il meglio della gastronomia pavese e la migliore musica dal 5 all’8 agosto è a Corvino San Quirico.

Torna infatti la Festa in collina, un evento dal sapore un po’ antico che da oltre 40 anni richiama migliaia di appassionati del ballo e della buona tavola. Al centro polifunzionale di via Rivetta 32 si comincia sabato con Marianna Lanteri, “voce” della scuderia Bagutti fino al gennaio 2011. Domenica sarà la volta di Pietro Galassi e Omar Codazzi, che presenteranno presentano l'album "Voglio volare" (ingresso 10 euro) e lunedì 7 saliranno sul palco Marco e il Clan (ingresso 5 euro). La kermesse si chiuderà martedì 8 agosto (ingresso 10 euro) con l'Orchestra Italiana di Gianmarco Bagutti, che porta in giro per l’Italia la tradizione del liscio italiano.

A ballare si comincia verso le 21,30, prima il servizio ristorazione gestito dalla Pro loco con antipasti locali, pasta al forno, ravioli, salamino alla griglia, arrosto, roast beef, braciole, patatine fritte, vitello tonnato, prosciutto e melone, torte, dolci, gelati e caffè.