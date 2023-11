Pavia, concerto di San Siro in aiuto delle mense cittadine

Pavia, 27 novembre 2023 – Sono aperte le prevendite per il tradizionale concerto di San Siro, promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e da I Solisti di Pavia, con la collaborazione del Comune di Pavia e del Teatro Fraschini. Protagonisti sul palco del Fraschini il 9 dicembre saranno Enrico Dindo, alla direzione, e il giovane talento del violoncello Ettore Pagano, allievo della Pavia Cello Academy e già vincitore di numerosi concorsi internazionali. Fondazione Banca del Monte di Lombardia non solo ha voluto caratterizzare la serata in chiave benefica facendo sì che l’intero ricavato venga devoluto, come l’anno scorso, alla mensa del Povero dei Frati di Canepanova di Pavia e alla mensa del fratello di San Mauro, ma offrirà anche 100 biglietti agli studenti delle scuole e agli insegnanti, che potranno essere ritirati nella sede della fondazione in Strada Nuova, 61 da oggi, 27 novembre al 4 dicembre. In programma, il Concerto per violoncello n. 1 in Mi bemolle maggiore, op. 107 di Dmitri Shostakovich e la Sinfonia n.8 in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven. I biglietti (intero 10 euro, under 30 5 euro) si possono acquistare alla biglietteria del teatro Fraschini dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi) dalle 16 alle 19 e online sul circuito Vivaticket.