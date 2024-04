Pavia, torna la Cena al buio con un’asta benefica per sostenere l’Unione italiana ciechi

PAVIA - Cena al buio con un’asta benefica a sostegno dell'Unione italiana ciechi, venerdì 12 aprile alle ore 20 al ristorante Porta Damiani di Pavia, nuova insegna della cucina creativa e factory di arte e arti guidata da Marina Assandri, da sempre impegnata nel sociale. Dopo il successo della prima edizione, patrocinata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e organizzata in collaborazione con Egidio Carantini, Presidente Unione Italiana dei Ciechi della città, torna la "Cena al buio" raccogliere fondi che serviranno per l’acquisto dei bastoni intelligenti LetiSmart da donare a chi ne ha bisogno per una maggiore autonomia personale. Si tratta di dispositivi di illuminazione notturni che costano 700 euro ciascuno, servono segnalare la presenza del non vedente e hanno anche un assistente vocale integrato che fornisce informazioni sugli ostacoli e sui percorsi. "La prima serata a favore di questa causa lo scorso marzo ha permesso di donare all’Unione Ciechi 700 € - spiega la titolare Assandri - Inoltre un fornitore del locale ha offerto altri 300 euro e noi in più abbiamo acquistato un radiofaro del valore di 300 € da posizionare all’uscita del ristorante". La cena si svolge a luci spente, il menù prevede insalata di mare, bauletti (ravioli)con pesce spada e lime, trancio di salmone avvolto nel lardo aromatizzato con riduzione agli agrumi e sformato di patate, cheesecake, acqua e calice di vino, caffè, al prezzo di 65 euro. Durante la serata si potrà partecipare ad un’asta benefica per aggiudicarsi un’opera in stile futurista del maestro Angelo Antonio Falmi ospite d’eccezione della serata, con il quadro olio su tela "Armonia". Artista dalla carriera ventennale e docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano,Falmi esporrà al ristorante altri suoi quadri d’avanguardia.

Per prenotare: telefonate al 329-5528485, oppure 338 2261531 o 0382 311422.