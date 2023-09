Autunno Pavese 2023: la "Fiera" delle eccellenze agroalimentari e artistiche di Pavia e dintorni

Pavia, 25 settembre 2023 - Quattro giorni di stand, showcooking, talk e masterclass, per scoprire e assaporare il patrimonio culinario pavese.

Dopo due weekend di "Tour", la 69esima edizione di Autunno Pavese approda al Palazzo Esposizioni di Pavia con la "Fiera". Venerdì 29 settembre, alle 16.30 il taglio del nastro con le autorità e apertura al pubblico dalle 17, con orari prolungati rispetto alla precedente edizione: fino all'una di notte sia venerdì che sabato 30 settembre (dalle 16.30), domenica 1 ottobre dalle 11 a mezzanotte, lunedì 2 ottobre dalle 17 all'una (biglietto al costo di 5 euro, valido anche per il giorno successivo al primo ingresso, acquistabile anche online, ridotto a 2,5 euro per over 65 e ticket "AP4KIDS" a 5 euro per due adulti e bambini con meno di 14 anni).

Programma completo degli eventi e acquisto online dei biglietti sul nuovo sito di Autunno Pavese 2023 (www.autunnopavesedoc.it).

Tra gli appuntamenti di punta le quattro "Serate d'Autunno" a cura di Identità Golose, con noti chef e ospiti che racconteranno e cucineranno i più celebri prodotti del territorio pavese. In particolare, la sera di lunedì 2 ottobre vedrà protagonisti i fratelli Cerea del ristorante tristellato Da Vittorio per uno speciale showcooking insieme allo chef Dario Fisichella del ristorante stellato Villa Naj. Oltre alle eccellenze enogastronomiche della provincia, alla manifestazione organizzata dalla Camera di commercio di Pavia, attraverso l'azienda speciale Paviasviluppo, sarà presente anche l'arte del territorio: all'interno del PalaExpo di piazzale Europa ci saranno infatti le opere dell'artista pavese pop art di fama internazionale Marco Lodola, tra cui quelle dedicate alla Battaglia di Pavia che nel 2025 celebrerà i 500 anni. E uno spazio sarà destinato anche all'associazione Movimentarte Pavia, una mostra d'arte contemporanea a cura di artisti della provincia.

"Tutti gli anni l'Autunno Pavese si rinnova - spiega il commissario straordinario della Camera di commercio di Pavia, Giovanni Merlino - e anche per questa 69esima edizione non siamo stati da meno. Abbiamo arricchito il programma di quello che per tradizione chiamiamo Fiera, ma che in realtà è diventato un format pieno di iniziative diffuse nel tempo, da metà settembre a metà ottobre, e nel territorio, con il Tour che copre tutta la provincia, proprio per dimostrare quanto di eccellente nell'agroalimentare c'è a Pavia e nelle terre pavesi". Nei primi due weekend di Tour, agli eventi in programma hanno partecipato circa 450 persone, con un numero considerevole di partecipanti provenienti dalle province di Milano, Monza e Varese. "Il prodotto enogastronomico pavese di qualità degustato a Palazzo delle Esposizioni - sottolinea ancora Merlino - è sicuramente il cuore dell'Autunno Pavese, ma le iniziative collaterali che lo fanno conoscere grazie ad esperti di richiamo rappresentano altrettanto momenti molto partecipati e apprezzati dal pubblico e dagli espositori. Invito quindi tutti i pavesi, i lombardi, i piemontesi, gli emiliani e tutti quelli interessati a godere di questi eventi. Chi parteciperà all'Autunno Pavese 2023 si arricchirà di emozioni".