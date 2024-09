Autunno Pavese, una tradizione dal 1948: in arrivo la 70esima edizione. Tutte le novità

Pavia, 16 settembre 2024 - E' stata definita "l'edizione più ricca di sempre". E' stata presentata nella mattinata di oggi, lunedì 16 settembre, nella Sala Biblioteca della Camera di commercio di Pavia, la 70esima edizione dell'Autunno Pavese.

Il tradizionale appuntamento con l'enogastronomia pavese, organizzato dall'ente camerale attraverso la sua azienda speciale Paviasviluppo, anche quest'anno si tiene nella duplice forma della Fiera, al PalaExpo di piazzale Europa a Pavia da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre, e del Tour (formula inaugurata nel 2020 con la pandemia) con gli appuntamenti dislocati nelle aziende sul territorio, già iniziato dallo scorso weekend, da sabato 14 settembre, fino a domenica 13 ottobre.

Tre le novità sostaziali di questa 70esima edizione: la partneship con Gambero Rosso per le 4 "serate d'autunno", con gli chef Victoire Goulobi (4 ottobre), Marco Brioschi (5 ottobre), Fabrizio Nonis (6 ottobre) e Giorgione (7 ottobre); la "Settimana del gusto pavese", da mercoledì 25 settembre a giovedì 3 ottobre, una sorta di 'fuori salone' nei ristoranti, bar e negozi alimentari della città che aderiscono all'iniziativa; AP Innovation, spazio dedicato alle imprese pavesi che sviluppano tecnologie utili alle aziende enogastronomiche ed agricole, con incontri business in programma lunedì 7 ottobre dalle 16 alle 18.

Oltre ai 50 stand espositivi, ricco anche il programma con oltre 30 tra masterclass, laboratori e cooking show, per tutti i gusti ma incentrati particolarmente sui vini dell'Oltrepò e sulle birre artigianali, in collaborazione con sommelier ed esperti delle delegazioni locali di Ais, Fisar, Onav e Associazione pavese Amici della birra. Ma non mancheranno i laboratori "mani in pasta" per adulti e bambini con gli chef dell'Associazione cuochi di Pavia. E per celebrare i 70 anni dell'Autunno Pavese sarà allestita anche una mostra fotografica sulla storia della manifestazione dal 1948.

"Quello della 70esima edizione di Autunno Pavese è un traguardo importante per la Camera di commercio di Pavia - sottolinea il commissario straordinario Giovanni Merlino - ma soprattutto per il nostro territorio e per gli operatori che lavorano con passione sulla qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole. Oggi Autunno Pavese è un brand di tradizione e innovazione per i prodotti pavesi di eccellenza, una grande operazione di marketing territoriale, un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire e assaporare tutto il gusto del tipicamente buono nel contesto di un evento che guarda con entusiasmo alle prossime edizioni". Con una nota finale però d'incertezza. "Ricordo che sarà anche l'ultima edizione organizzata dalla nostra Camera di commercio - conclude il commissario Merlino - perché a novembre Pavia si accorperà con Cremona e Mantova. Ma faremo di tutto perché questa tradizione continui".