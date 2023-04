Ladro a 16 anni utilizza il fratellino di 12 come palo per compiere i furti

Vimercate (Monza e Brianza) 13 aprile 2023 – Utilizzava il fratellino di 12 anni come palo per compiere una serie di furti. Un ragazzino di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver commesso un furto in casa, con la complicità del fratellino di 12 anni, non imputabile, a Vimercate (Monza). I due fratelli sono italiani e residenti nel Milanese.

Il furto

I carabinieri sono risaliti alla coppia di fratelli, dopo la denuncia del proprietario di casa, 63 anni, il quale ha ricevuto la segnalazione sul cellulare dal sistema di allarme.

Palo a 12 anni

Tornato di corsa nella sua villetta, l’uomo ha visto un ragazzino seduto sul marciapiede che, appena lui è entrato nel cancello, ha urlato “palo”, per avvisare il fratello. I due sono fuggiti a piedi, mentre il 63 enne telefonava al 112. I due baby ladri sono stati rintracciati dai carabinieri con indosso gli abiti usati per il colpo, e la refurtiva in tasca.

I due fratelli

I fratelli, residenti nel Milanese, sono stati accompagnati in caserma. Il maggiore, noto ai militari per essere stato gravemente ferito a colpi di coltello durante una rissa, lo scorso anno, è stato arrestato e portato nel centro di accoglienza minorile di Milano, mentre il dodicenne è stato riaffidato ai genitori.