Un tutor con laurea e master per inserimenti in azienda

Afol Monza e Brianza, ente accreditato ai servizi al lavoro e alla formazione in Monza, cerca 1 tutor politiche attive del lavoro. Avrà la responsabilità di gestire a 360 gradi il processo d’inserimento del candidato in azienda, partendo dalla ricerca della potenziale azienda interessata all’inserimento, anche tramite tirocini e la somministrazione dei servizi previsti da Gol. Si richiedono disponibilità immediata, laurea in materie umanistiche ed esperienza professionale nelle politiche attive svolgendo la gestione di Gol da almeno 2 anni, in possesso di master universitario e corso per tutor di Regione Lombardia, residenza in zone limitrofe alla provincia di Monza e Brianza. Si offre tempo determinato part time e disponibilità a full time, sede di lavoro Monza via Cernuschi. Si offre contratto di lavoro a partita Iva. Inviare cv a v.benettozzi@afolmb.it.