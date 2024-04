Sbocciano i mercatini di Lazzate

Sono in pieno svolgimento da ieri e proseguiranno per tutta la giornata di oggi i Mercatini di Primavera di Lazzate, che quest’anno diventano maggiorenni, con la loro 18esima edizione.

Anche oggi dalle 10 alle 19, nel centro storico ci saranno le casette in legno e i gazebo con gli espositori che proporranno in particolare piante, fiori, articoli per il giardinaggio e l’hobbystica insieme a tante specialità di prodotti tipici dai salumi ai formaggi, dai vini ai prodotti agricoli a chilometro zero.

Sono infatti numerosi gli espositori che scelgono Lazzate per allestire i propri punti vendita in occasione dell’appuntamento tradizionale di primavera che richiama da sempre l’arrivo di migliaia di visitatori.

Ad arricchire le esposizioni in centro non mancheranno mostre e attrazioni. In particolare, oggi sono annunciati i giochi di una volta con oltre 70 postazioni di gioco da provare lungo il percorso, adatti sia ai bambini che ai più grandi.

Ga.Bass.