Monza, lo spartito del Miles Cafè: nell’ex covo dei jazzisti niente clienti, solo amici

Era nato soprattutto come locale di ritrovo per gli appassionati di musica jazz. Un’origine certificata dal nome stesso del Miles Cafè, dedicato appunto a Miles Davis, il trombettista e compositore statunitense di jazz giudicato un grande innovatore della musica del secolo scorso. I tre amici che cinque anni fa rilevarono il locale di via De Gradi 3, però, decisero per la continuità: adottarono, insomma, il nome precedente. "Il nome – spiega Leonardo Sanchirico, gestore insieme ad Andrea Fumagalli e Riccardo Palazzo – ci piaceva e così non lo cambiammo".

L’avventura del “nuovo“ Miles Cafè parte potendo contare sull’esperienza di Riccardo, che ha già lavorato in una discoteca. Un precedente professionale che ovviamente agevola l’avvio del progetto, basato sulla stretta collaborazione tra i tre amici. Che, inevitabilmente, sono concordi nel definire senza incertezze la “filosofia“ che è alla base del Miles Cafè, posizionato sul percorso che dalla centralissima via Vittorio Emanuele porta verso via Bergamo. "Da noi – precisa Leonardo – si ferma la clientela di passaggio, proveniente anche dal centro cittadino. E poi naturalmente c’è la clientela abituale, particolarmente affezionata al locale. In entrambi i casi, vogliamo che chi entra qui si senta sempre come a casa propria. Vogliamo che qui ci sia un’atmosfera famigliare. Ogni giorno". All’entrata di molti pub inglesi, del resto, c’è la scritta “In questo pub sarai straniero solo una volta“. Un amichevole invito, in pratica, a entrare in un ambiente dove fare amicizia con gli altri avventori e con i proprietari del locale stesso è molto semplice, quasi automatico.

Lo stesso obiettivo che, naturalmente, inseguono i tre amici del Miles Cafè. L’operazione è facilitata dal fatto che in via De Gradi propongono l’aperitivo accompagnato con dei taglieri niente male, puntualmente capaci di agevolare in tempi rapidi il grado di convivialità. C’è chi, insomma, fa tappa al Miles Cafè per ritrovarsi con gli amici dopo una giornata di lavoro per gustarsi in compagnia un aperitivo. Magari con l’aggiunta di qualche specialità in grado di stuzzicare irresistibilmente l’appetito. La cucina è aperta dalle 18 alle 21. Dopo il locale diventa un cocktail bar. Il Miles Cafè chiude alle 2. "Per noi – sottolinea Leonardo – è fondamentale che il cliente si trovi immediatamente a proprio agio, che diventi subito un amico. Sarà anche per questo che possiamo fare affidamento su un gruppo di clienti molto fedeli". Tanto che durante l’emergenza Covid il locale ha sempre assicurato il servizio d’asporto.