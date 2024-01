La rassegna che non t’aspetti. Per ridere e riflettere nella stagione di Biassono

Una stand up comedy che fa immergere con ironia in storie vere di donne, per ridere e insieme riflettere sulle ansie e le fragilità del mondo femminile.

E poi un monologo sul detective americano Joe Petrosino e sulla sua sfida alla mafia, una commedia divertente sulla coppia e gli stereotipi dei nostri tempi, un classico di Pirandello, la verve del dialetto e una rilettura irriverente e al tempo stesso commovente della figura della Madonna, vista come donna forte e felice. Sei appuntamenti, da qui a fine maggio, con il teatro di prosa e i suoi mille volti.

È la nuova rassegna lanciata dal cineteatro Santa Maria di Biassono sotto il titolo “SantaMaria Off - Il teatro che non ti aspetti!“, che prenderà il via questo fine settimana. Si comincia venerdì alle 21 con la compagnia Cheproblemacè e lo spettacolo “Donne come noi - L’amore al tempo dei social“. Il 2 febbraio sul palco di via Segramora arriverà Laura Magni con “Happy Mary“, monologo semiserio, comico e commovente su una Maria diversa dalla tradizione, mentre il 23 febbraio tornerà la compagnia Cheproblemacè con “Così è se vi pare“, un adattamento del celebre testo di Luigi Pirandello. Venerdì 15 marzo toccherà a Ketty Capra e Christian Kley con la commedia “La coppia scoppia“. Il 19 aprile Alessandro Fortarezza con “Joe Petrosino“, un monologo sul celebre detective italo-americano primo avversario della mafia.

A chiudere la rassegna, il 24 maggio, la compagnia dialettale La Rinascita con “Occio Ada... varda Ida“. Biglietti da 13 a 15 euro a spettacolo, abbonamento per l’intera stagione da 68 a 78 euro.

